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Школьникам Москвы рассказали про профессии будущего 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Школьникам рассказали про профессии будущего
Фото: Вечерняя Москва
Технополис «Москва» совместно с проектом «Поколение-2084» подготовили для столичных школьников программу профориентационных экскурсий. На одной из них, посвященной профессиям будущего, в минувшую пятницу, 24 июля, побывала корреспондент «Вечерней Москвы».
В этот день экскурсия в мир будущей профессии началась с мастер-класса, на котором бизнес-тренер Антон Хреков рассказал школьникам о правилах оформления видеоконтента. Затем, вооружившись новыми знаниями и секретами правильной съемки, экскурсанты, включив телефоны на запись, отправились знакомиться с новыми профессиями в компании технополиса, которых в этой особой экономической зоне более ста.
О конструировании, сборке и настройке беспилотных летательных аппаратов, а также о практическом применении коптеров рассказал директор одной из компаний-резидентов технополиса «Москва» Павел Шишкин.
— Мы сегодня узнали много нового, — поделилась впечатлениями о мероприятии москвичка Анастасия Аптикеева, которая пришла сюда вместе с братом Арсением, учеником 9-го класса.
— Я раньше участвовал в запуске коптера — он очень сложный в управлении, — говорит Арсений. — Поэтому, когда увидел в программе мастер-класс от разработчика летательных аппаратов, то сразу же записался на него.
А вот семиклассник Кирилл Яковенко интересуется техническими новациями.
— В будущем хочу стать программистом, поступить в МИФИ, — рассказал он. — Спасибо специалистам. Много чего нового узнал об аддитивных технологиях, к которым относится 3D-печать, которой я интересуюсь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, гендиректор ОЭЗ «Технополис „Москва“
— У нас школьники могут провести время с пользой и узнать, как устроены инновационные производства, а также приобрести практические навыки. Руководители наших компаний заинтересованы в молодых кадрах и понимают, что им необходимо создавать условия для роста.
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Новости Москвы , Антон Хреков , Кирилл Яковенко , Павел Шишкин , Геннадий Дегтев , МИФИ
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