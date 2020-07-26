Школьникам рассказали про профессии будущего

Технополис «Москва» совместно с проектом «Поколение-2084» подготовили для столичных школьников программу профориентационных экскурсий. На одной из них, посвященной профессиям будущего, в минувшую пятницу, 24 июля, побывала корреспондент «Вечерней Москвы».

В этот день экскурсия в мир будущей профессии началась с мастер-класса, на котором бизнес-тренер Антон Хреков рассказал школьникам о правилах оформления видеоконтента. Затем, вооружившись новыми знаниями и секретами правильной съемки, экскурсанты, включив телефоны на запись, отправились знакомиться с новыми профессиями в компании технополиса, которых в этой особой экономической зоне более ста.

О конструировании, сборке и настройке беспилотных летательных аппаратов, а также о практическом применении коптеров рассказал директор одной из компаний-резидентов технополиса «Москва» Павел Шишкин

— Мы сегодня узнали много нового, — поделилась впечатлениями о мероприятии москвичка Анастасия Аптикеева, которая пришла сюда вместе с братом Арсением, учеником 9-го класса.

— Я раньше участвовал в запуске коптера — он очень сложный в управлении, — говорит Арсений. — Поэтому, когда увидел в программе мастер-класс от разработчика летательных аппаратов, то сразу же записался на него.

А вот семиклассник Кирилл Яковенко интересуется техническими новациями.

— В будущем хочу стать программистом, поступить в МИФИ , — рассказал он. — Спасибо специалистам. Много чего нового узнал об аддитивных технологиях, к которым относится 3D-печать, которой я интересуюсь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— У нас школьники могут провести время с пользой и узнать, как устроены инновационные производства, а также приобрести практические навыки. Руководители наших компаний заинтересованы в молодых кадрах и понимают, что им необходимо создавать условия для роста.