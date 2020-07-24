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В московском метро выбрали лучшего дежурного по станции 

Говорит Москва и ещё 1 2 часа назад
В метро выбрали лучшего дежурного по станции
Фото: РИА Новости
24 июля прошёл финал конкурса профессионального мастерства.
Победителем стал дежурный по станции подменной группы Игорь Харченко. Лучшими также признаны Светлана Силаева (станция «Сходненская») и Наталья Беседина (станция «Сретенский бульвар»). Согласно условиям конкурса, они получат денежные премии.
«Игорь Харченко работает в метро чуть более двух лет — и уже такое детальное знание всех нюансов профессии. Главным достижением конкурса является не столько материальное поощрение победителей, сколько влияние конкурса на развитие карьеры победителя и всех финалистов», — рассказала замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Ковалёв.
В первом этапе соревнования «Дежурный по станции метрополитена» приняли участие 189 специалистов. В финал вышли десять человек. Конкурс проводился в 19-й раз.
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