В метро выбрали лучшего дежурного по станции

24 июля прошёл финал конкурса профессионального мастерства.

Победителем стал дежурный по станции подменной группы Игорь Харченко . Лучшими также признаны Светлана Силаева (станция «Сходненская») и Наталья Беседина (станция «Сретенский бульвар»). Согласно условиям конкурса, они получат денежные премии.

«Игорь Харченко работает в метро чуть более двух лет — и уже такое детальное знание всех нюансов профессии. Главным достижением конкурса является не столько материальное поощрение победителей, сколько влияние конкурса на развитие карьеры победителя и всех финалистов», — рассказала замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Ковалёв.

В первом этапе соревнования «Дежурный по станции метрополитена» приняли участие 189 специалистов. В финал вышли десять человек. Конкурс проводился в 19-й раз.