«Торговля набирает обороты»: Собянин сделал заявление 

Заявление градоначальника прозвучало во время его визита на круглогодичную ярмарку на Старокачаловской улице в Северном Бутово. Собянин поблагодарил работников торговли за самоотверженный труд. По его словам, многие продавцы непродовольственных магазинов и магазинов, торгующих предметами первой необходимости, выходили на работу, рискуя своей жизнью.

«Сегодня многие ограничения сняты, и торговля набирает обороты, по сути восполняя убытки, которые принёс период ограничений», — подчеркнул столичный мэр.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергея Собянин допустил повторный ввод карантинных мер в Москве. Он подчеркнул, что возвратиться к ограничениям придется, если ситуация с распространением коронавирусной инфекцией ухудшится. При этом мэр отметил, что такие риски в настоящее время существуют.