Армянская диаспора выдвинула жесткое требование Москве

Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве . На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации.

России Сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары, сообщил в Facebook соучредитель ассоциации армянских экспортеров «Экспорт Армении» Эмиль Степанян. Информацию о бойкоте продукции подтвердил и посол Армении Вардан Тоганян . Магазины сети решили прекратить продажу всех армянских товаров: соков, варений, вина и коньяка, перечислил Степанян.

«Все прилавки заполнили товарами, произведенными в Азербайджане. Это уже провокация», — цитировал посла «Спутник-Армения».

Провокация, по мнению Тоганяна, направлена на то, чтобы превратить торговые точки в России в «большой Нагорный Карабах», что чревато опасными последствиями». «Это факт. Я уведомил об этом соответствующие ведомства», — предупредил Тоганян.

Отметим, что «Твой дом» — не первая торговая структура, связанная с азербайджанским бизнесом в России, которую обвиняют в бойкоте армянской продукции. Не далее как в минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг столичного рынка «Фуд сити», владельцами которого являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев . Посольство Армении в Москве обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с армянскими фруктами на территорию этого рынка.

Совместными усилиями посольства и армянской общины прибывшие из Армении фуры были все-таки направлены на другие московские базы и в иные крупные центры оптовой торговли. Но не прошло и недели, как возникла схожая проблема с «Твоим домом».

«Не покупать армянские фрукты — это не конфликт, это гражданская позиция.

Конфликт — это то, что происходит в Европе, в США, когда многотысячная толпа армянских протестующих избивает 30-50 азербайджанцев, которые охраняют свое посольство», — заявил газете ВЗГЛЯД азербайджанский политолог Самир Мамедов. «Это сложный и достаточно эмоциональный вопрос, — пояснил собеседник. — Говоря о любом конфликте в постсоветском пространстве, нужно учитывать, что многие выходцы из этих стран СНГ проживают в России и продолжают следить за ситуацией. Когда на территории их стран происходят военные столкновения, очевидно, это переносится на их видение ситуации в России».

Как сообщил в пятницу ТАСС, в Баку заявляют о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта на границе с Арменией. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военных. С 17 июля в Баку и Ереване сообщают, что ситуация на границе относительно спокойная.

«Наше видение заключается в том, что продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий в Карабахе и семи прилегающих к нему районах и есть причина всех тех торговых войн, которые происходят во всем мире, в том числе и в России, — подчеркнул Мамедов. — Именно поэтому азербайджанские бизнесмены массово бойкотируют армянские товары».

Противоположную точку зрения на происходящее в комментарии газете ВЗГЛЯД сформулировал вице-президент Союза армян России Левон Муканян. «Азербайджанская сторона всегда имеет один и тот же почерк — они сначала нападают, затем получают достойный контрудар, после чего начинают провоцировать ситуации, подобные той, что произошла с сетью магазинов „Твой дом“, — подчеркнул Муканян.

»Сейчас, также как и в предыдущие годы, из Баку поступила команда на дестабилизацию ситуации, в том числе через сферы бизнеса. Выходцам из Азербайджана, владеющим крупными торговыми сетями, дали указание проявить негатив в отношении армян в какой-то форме, — пояснил собеседник. — Основная цель азербайджанской стороны — раздувать конфликт и дестабилизировать ситуацию, чтобы Турция смогла ввести свои войска в сухопутный регион Армении, разделяющий Азербайджан и Турцию. Тогда радикальная часть боевиков через Азербайджан хлынет потоком на Северный Кавказ. Турция видит и Башкирию, и Татарстан в качестве зон своего влияния. Вопрос не в Армении или Азербайджане, а в крупной геополитике», — добавил Муканян.

Андрей Чупрыгин. Вопрос не в политике, а в накручивании националистического угара, возражает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ

«Россия в контексте армяно-азербайджанского конфликта оказалась в очень сложном положении. И Армения и Азербайджан, так или иначе, может быть без особой охоты, но тем не менее апеллируют к России, — сказал Чупрыгин газете ВЗГЛЯД.

«С армянской стороны все время возникает вопрос ОДКБ и так далее. А ведь есть еще и Турция, которая безоговорочно поддерживает Азербайджан, — напомнил эксперт. — И отражается это все, к сожалению, на отношениях между армянской и азербайджанской диаспорами, которые в России достаточно большие и занимают серьезные экономические и социальные позиции».

Риторика в духе «я ваши товары не приму», «подавитесь своими яблоками», «сами ешьте свои персики» напоминает спор детей в песочнице, констатировал Чупрыгин. Это может привести к самым неожиданным последствиям. «Я бы обратился к здравомыслящим армянам и азербайджанцам: пора это прекращать, на самом деле. Решайте вопросы между собой, не надо их выносить за территории, которые очерчены политической границей», — указал собеседник.

Справедливости ради, конфликтующие вокруг «Твоего дома» стороны демонстрируют некоторую готовность вступить в диалог. Муканян напомнил о том, что накануне состоялась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом Союза армян России Арой Абрамяном и совладельцем торгового комплекса «Фуд Сити» Годом Нисановым. «С семьей Агаларовых, которой принадлежит торговая сеть „Твой дом“, будет отдельный разговор», — отметил Муканян.

Но «если власти Москвы, и в целом России это жестко не остановят, будет создан прецедент для таких случаев в дальнейшем. Ситуация может стать необратимой, в том числе и для самих бизнесменов. Ведь им могут предъявить обвинения в экстремизме и разжигании межнациональной розни», — убежден Муканян.

По мнению замглавы комитета Госдумы по национальной политике Ильдара Гильмутдинова, нужно встретиться с представителями армянской и азербайджанской диаспор и четко обозначить: решение вопросов связанных с Нагорным Карабахом не может вестись на российской территории.

«Этот конфликт два народа должны разрешать там, у себя, а не переносить эту проблему в Россию», — отметил Гильмутдинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Он подчеркнул, что ни в торговые, ни в культурные отношения, эта тема не должна приходить. Российские государственные органы должны за этим следить и делать все, чтобы такие ситуации не возникали. Для этого у муниципальных, исполнительных и контролирующих структур Российской Федерации есть все полномочия.

«Федеральное агентство по делам национальностей запустило систему мониторинга национальных отношений, она есть в каждом субъекте страны. Эта система должна выявлять и предупреждать все такие ситуации. Проблематику армяно-азербайджанского конфликта впускать в Россию нельзя ни в коем случае», — заключил Гильмутдинов.