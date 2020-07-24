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В «Музеоне» откроется летний кинотеатр 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр
Фото: РИА Новости
"Москино" откроет 1 августа в парке искусств "Музеон" первый постоянный летний кинотеатр под открытым небом, сообщает пресс-служба компании.
В репертуаре "Москино Музеон" появятся авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры и фильмы, ставшие классикой. Кино можно будет смотреть на языке оригинала с субтитрами. Зрители в кинотеатре смогут свободно рассаживаться с соблюдением санитарной дистанции. Билеты можно будет купить в онлайн-кассе.
В первый день работы кинотеатра в "Музеоне" покажут "Фею" — новую работу Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли. А 2 августа в "Москино Музеон" здесь начнется международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival.
Ранее в течение трех лет команда "Москино" проводила выездные показы под открытым небом в разных точках города — на крыше Дома Наркомфина, в жилых дворах в Чертаново, в бассейне "Чайка", в Курьяновском парке.
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Новости Москвы , Анна Меликян , Константин Хабенский
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