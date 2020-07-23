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В Москве начали взрывать спорткомплекс «Олимпийский» 

Мослента 28 минут назад
В Москве начали взрывать СК «Олимпийский»
Фото: instagram/majysha
В Москве взрывами начали сносить внутренние конструкции спорткомплекса «Олимпийский». Об этом сообщают жители столицы в своих аккаунтах в Instagram.
«"Олимпийский" потихоньку разбирают. Он останется в истории вместе с событиями, которые здесь прошли — от Олимпиады-80 до Евровидением 2009-го. Запомнится концертами звезд и крупнейшими спортивными состязаниями. Уходит легенда… Немного жаль», — написала москвичка Майя Косых.
Взрывы раздаются один за другим.
«Так мощно, что дом трясет. Подняли пыль», — приводит «Комсомольская правда» слова еще одной жительницы столицы Виктории Крутой.
Как пишет издание, услышав взрывы, москвичи начали звонить в полицию, однако в правоохранительных органах их заверили, что криминала никакого нет.
В пресс-службе группы компаний «Киевская площадь» рассказали, что после модернизации «Олимпийский» останется спортивным объектом, способным принимать соревнования мирового уровня, а также одной из самых популярных площадок для проведения концертов, но и значительно расширит свои функциональные возможности.
Проект реконструкции спорткомплекса предусматривает размещение в нем множества функциональных пространств. В здании бассейна будут сохранены существующие чаши. При этом там будут созданы новые зоны водных развлечений и пляжных видов спорта с возможностью организации соревнований. Кроме того, будет построен 30-метровый дайвинг-центр с возможностью сертификации, сообщало в 2019 году издание «Интерфакс-Недвижимость».
«Олимпийский» был закрыт на капитальную реконструкцию 1 января. Она продлится три года.
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Новости Москвы , Виктория Крутая , МВД , Комсомольская правда
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