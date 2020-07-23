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Собянин рассказал о работе системы вакцинации в Москве 

РИА Новости и ещё 29 1 час назад
Собянин рассказал о работе системы вакцинации в Москве
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Москва готова приступить к вакцинации населения от коронавируса, как только такая вакцина появится, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5-6 миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину для вакцинации, но естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация", — сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Минздрав РФ
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