Собянин рассказал о работе системы вакцинации в Москве 

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Москва готова приступить к вакцинации населения от коронавируса, как только такая вакцина появится, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

"В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5-6 миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину для вакцинации, но естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация", — сказал Собянин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.