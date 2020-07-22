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В Москве традиционный выпускной для школьников пройдёт 24 июля 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Названа дата проведения выпускного для школьников
Фото: РИА Новости
В Москве в «Парке Горького» 24 июля пройдёт традиционный выпускной для школьников. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Мы готовились к выпускному. Хочу всех обрадовать — показатели заболеваемости, действительно, идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников. Праздник пройдёт 24 июля в Парке Горького», — сказала она.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.
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Новости Москвы , Другое , Образование , Анастасия Ракова , Валерий Фальков , Минобрнауки
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