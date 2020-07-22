Названа дата проведения выпускного для школьников

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В Москве умерли ещё 24 пациента с коронавирусом

В Москве рассказали о планах по строительству дорог

В Москве умерли ещё 29 пациентов с коронавирусом