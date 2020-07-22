Названа дата проведения выпускного для школьников

В Москве в «Парке Горького» 24 июля пройдёт традиционный выпускной для школьников. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Мы готовились к выпускному. Хочу всех обрадовать — показатели заболеваемости, действительно, идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников. Праздник пройдёт 24 июля в Парке Горького», — сказала она.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным.