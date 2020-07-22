В Москве Парк Горького подготовили к выпускному 

Управление Роспотребнадзора по Москве подготовило Парк Горького к общегородскому школьному выпускному, на самом празднике также будут дежурить сотрудники ведомства, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве выпускной пройдет в традиционном формате в Парке Горького 24 июля.

"В день праздника в парке будет проведена генеральная уборка и дезинфекция: будут обработаны все контактные поверхности, скамейки, поручни. Везде в свободном доступе установлены дозаторы с антисептическими средствами, на протяжении всего вечера сотрудники клининга будут следить за чистотой помещений и общественных пространств. Все выпускники будут обеспечены именными браслетами, дважды будет проведена бесконтактная термометрия участников, включая сопровождающих лиц, " — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что со всем задействованным в мероприятии персоналом проведены обучающие мероприятия и инструктажи по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, весь персонал обследован на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, перед началом массовых мероприятий проведена двукратная акарицидная обработка территории с последующим контролем эффективности обработки.

"Парк обеспечен средствами индивидуальной защиты персонала, антисептиками, дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами. Зоны проведения зрелищных, игровых, досуговых мероприятий рассредоточены в разных зонах с целью максимального разобщения участников", — добавили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что из ассортимента блюд исключены скоропортящиеся блюда и будет использована бутилированная вода в мелкой расфасовке. Питьевые фонтанчики в парке не будут работать.