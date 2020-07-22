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ВДНХ отметит день рождения в первых числах августа 

РИА Новости 2 часа назад
ВДНХ отметит день рождения в первых числах августа
Фото: РИА Новости
Творческие, танцевальные и спортивные праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ 1 и 2 августа в честь 81-го дня рождения выставки, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.
Главная выставка страны отметит 81-летие в первые выходные августа. События праздника разделены на три темы: "Территория реального движения", "Территория реальных эмоций" и "Территория реальных знаний".
"В первые выходные августа ВДНХ исполняется 81 год. Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий", — цитирует сайт заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Согласно сообщению, на ВДНХ будет работать несколько спортивных зон: в ландшафтном парке пройдут занятия йогой, на веранде Дома культуры можно будет разучить базовые движения современных, латиноамериканских танцев, а также танцев народов мира, у павильона №64 можно будет поиграть в уличный баскетбол, а на Третьем Каменском пруду можно будет освоить сапбординг — разновидность серфинга, где помимо доски, сапборда, используют весло.
Отмечается, что на этом же пруду пройдет выступление актеров театра "Эскизы в пространстве" на воде. Кроме того, на ВДНХ пройдет чемпионат Москвы по самокатному спорту, а на стадионе в парке "Останкино" проведут дружеский футбольный матч между сборной ВДНХ и сборной ветеранов СССР.
"Специально ко дню рождения ВДНХ детский юмористический киножурнал "Ералаш" подготовил большую программу. Это актерские мастер-классы ведущего режиссера журнала Марины Сулеймановой, выступление учеников театра-школы "Ералаш" и показ новых сюжетов", — добавляется на сайте.
Также в праздничные выходные откроется VR-кинотеатр 360Max, а в центре "Космонавтика и авиация" пройдут кинопоказы и лекции по истории отечественной и мировой космонавтики.
Помимо этого, посетителей ВДНХ 1 и 2 августа ждет множество экскурсий, лекций и других событий, к примеру, мастер-классы по каллиграфии, рисованию или стрит-арту.
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Новости Москвы , Марина Сулейманова , Наталья Сергунина
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