Москвички старше 50 лет осваивают профессию няни

Во вторник, 21 июля, в центре «Моя карьера» прошел выпускной школы для нянь старше 50 лет «Бабушка на час». Участники программы сдали финальные экзамены и получили сертификаты.

Центр «Моя карьера» и сервис «Бабушка на час» запустили проект в феврале. Всего за пять месяцев обучение в школе для нянь прошли 1600 москвичей старше 50 лет.

— Этот курс получился необычным, но интересным, — говорит основатель сервиса «Бабушка на час» Наталия Линькова. — Как и все, мы попали на период самоизоляции, поэтому очень быстро перевели всех наших студентов из офлайна в онлайн.

Несмотря на дистанционное обучение, участники проекта занимались по 6–8 часов ежедневно. В полном курсе — больше 80 часов лекций, которые проводили психологи, педагоги, медики и другие эксперты. И это не считая дополнительных семинаров. После каждого занятия добросовестные студенты выполняли обязательные домашние задания. Нередко надо было записать видео: например, как правильно наложить жгут, чтобы остановить кровотечение, или как обработать ожог до приезда скорой помощи. Няни, которые прошли обучение в школе «Бабушка на час», готовы к любым нештатным ситуациям.

— Все, что связано с медициной, детскими болезнями, уходом за особенными детьми, — для меня это новые и важные знания, без которых я бы, наверное, не смогла работать няней, — поделилась выпускница школы «Бабушка на час» 51-летняя Юлия Рожкова. — Когда у тебя есть хорошая, крепкая база, чувствуешь себя гораздо увереннее.

Помимо навыков оказания первой медпомощи, выпускники школы для нянь умеют улаживать конфликты, разбираются в психологии детей разных возрастов и владеют несколькими методиками раннего развития ребенка.

— Сейчас детей начинают готовить к школе чуть ли не с пеленок. Они идут в первый класс, уже умея читать и писать, но не всегда умея играть, — считает еще одна выпускница школы «Бабушка на час» 51-летняя Альбина Крытаева. — А ведь именно через такие игры, как дочки-матери, казаки-разбойники, ребенок постигает окружающий мир.

Теоретические знания студенты школы для нянь обязательно подкрепляли на практике. В период самоизоляции они общались с детьми также в онлайн-формате. Услугами будущих «Бабушек на час» воспользовались 325 мам — участниц проекта «Мама работает» центра «Моя карьера». Среди них была и Александра Уварова . Экономист по образованию, она сидит в декрете с дочкой Анечкой, но при этом продолжает работать.

— Пока ребенок был занят с педагогом, с бабушкой, я успевала сделать какие-то домашние дела или решить срочные рабочие вопросы, — поделилась Александра.

Для маленькой Анечки няня читала ее любимые сказки. А вот пятилетняя Василиса и четырехлетняя Ульяна Антоновы со своими «бабушками» разучивали по скайпу танцы и даже рисовали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олеся Кашаева, руководитель программы «Мама работает» центра «Моя карьера»:

— Для мам с маленькими детьми мы создали коворкинги. Это специальные пространства, куда они могут прийти, чтобы спокойно поработать, пока за ребенком присматривает воспитатель. В этих игровых комнатах проходили стажировку и ученики школы для нянь «Бабушка на час».

А в период самоизоляции они занимались с детьми в онлайне. У нас одни положительные отзывы от мам. Для них это была еще и психологическая поддержка. Они могли планировать свой день, потому что знали: всегда найдется человек, который в случае необходимости присмотрит за детьми.

СПРАВКА

Школа для нянь «Бабушка на час» — партнерская программа центра «Моя карьера» и сервиса «Бабушка на час». Осуществляется при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. В программе могут участвовать женщины и мужчины предпенсионного и пенсионного возраста. После итоговой аттестации слушатели получают сертификат о прохождении обучения по специальности «няня-гувернантка». «Бабушки» востребованы как в России, так и в Европе.