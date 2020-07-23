В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом 

Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит сообщение штаба ТАСС.

В оперативном штабе напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и что не нужно заниматься самолечением.

Днем ранее в Москве умерли 19 пациента с коронавирусом.