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В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 45 1 час назад
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит сообщение штаба ТАСС.
В оперативном штабе напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и что не нужно заниматься самолечением.
Днем ранее в Москве умерли 19 пациента с коронавирусом.
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Новости Москвы , Общество , ИТАР-ТАСС
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