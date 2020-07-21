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В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,39 млрд рублей 

ТАСС и ещё 8 17 минут назад
В метро Москвы установят систему распознавания лиц
Фото: ТАСС
Оборудование для системы распознавания лиц планируют закупить для 1,5 тыс. вагонов метро в Москве, на это могут выделить почти 1,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
"Выполнение работ по оснащению подвижного состава ГУП "Московский метрополитен" оборудованием видеонаблюдения Целью выполнения работ является повышение безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий, реализуемые посредством оснащения вагонов подвижного состава серии 81 765/766/767 (и модификаций) в количестве 1538 штук оборудованием подсистемы автоматического обнаружения лиц пассажиров в видеокадрах, полученных от дополнительно устанавливаемых камер видеонаблюдения", — говорится в тексте закупки.
Кроме того, будет установлено специальное ПО для обеспечения в режиме реального времени доступа к архивным данным с видеорегистраторов подвижного состава и просмотра на автоматизированное рабочее место (АРМ) операторов видеоизображения с камер видеонаблюдения, установленных в салоне вагонов и в кабине машиниста.
Срок выполнения работ — в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта. Начальная сумма контракта составляет 1,39 млрд рублей.
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