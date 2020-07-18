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Собянин рассказал о графике переселения по реновации в Москве 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
Собянин рассказал о графике переселения по реновации
Фото: РИА Недвижимость
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о графике переселения в столице по программе реновации. Об этом он заявил в эфире радио "Комсомольская правда".
Градоначальник подчеркнул, что график переселения не будет сдвинут.
"График переселения не сдвинется ни коим образом, потому что мы стройку не останавливали", — сказал Собянин.
Он добавил, что график ориентируется на "планы реализации территорий", которые принимались самими москвичами.
Власти определят его этапы, по словам мэра, до конца 2020 года. Он уточнил, что назвать конкретную дату для определенного дома не получится.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Комсомольская правда
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