Собянин: Москву сделать закрытым городом невозможно

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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 47 2 часа назад
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Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4299.
Всего за время пандемии в России выявили около 765 тысяч случаев заболевания COVID-19, 12 247 человек умерли, более 546 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — почти 233 тысячи — приходится на Москву. При этом более 170 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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