Собянин: Москву сделать закрытым городом невозможно

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Общее число жертв в столице достигло 4299.

Всего за время пандемии в России выявили около 765 тысяч случаев заболевания COVID-19, 12 247 человек умерли, более 546 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — почти 233 тысячи — приходится на Москву. При этом более 170 тысяч пациентов уже поправились.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.