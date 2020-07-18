Объяснены слова Собянина об иммунитете москвичей

Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о сформировавшемся коллективном иммунитете к коронавирусу у 60% москвичей является гипотезой. Об этом заявил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, нельзя относиться к утверждению Собянина как к данным статистики, речь идёт о предположениях, сообщает РБК.

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович тоже усомнилась в точности цифр, названных Собяниным. Она предположила, что столичный градоначальник экстраполировал данные, которые были получены на ограниченном числе людей, задействованных в исследовании.

Скорее всего, речь о том, что 60 процентов протестированных имеют этот иммунитет. Правда, насколько я видела, лаборатории говорят о 20 процентах, — заявила Попович.

Эксперт добавила, что существует довольно высокая вероятность приобретения москвичами иммунитета к инфекции. Однако более точные цифры может показать исследование граждан на нейтрализующие антитела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обладателями коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве являются уже 60% жителей, заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, такой же показатель фиксируется и в Нью-Йорке. При этом в США процесс прошёл за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца, отметил Собянин.