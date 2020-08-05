Москвичей пригласили на тренировки в парках

Занятия по танцам, борьбе и пилатесу будут проводить в семи парках столицы. Об этом в среду, 5 августа, сообщили на сайте мэра Москвы.

Тренировки начнутся с 8 августа. Спортивные активности будут доступны для посетителей парков «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Фили», садов имени Баумана и «Эрмитаж» , парка Олимпийской деревни и ландшафтного парка «Митино». Занятия разделили на несколько направлений. Одно из них — танцевальное: участники смогут выучить движения танго, вальса, самбы, ча-ча-ча, хип-хоп и меренги.

В парках организуют мастер-классы по единоборствам. Они будут проходить без спаррингов, чтобы исключить тактильный контакт людей. Для любителей более спокойных физических упражнений подойдет курс Body & Mind. В его программу входят йога, пилатес и растяжка. Юных посетителей парков также займут физической активностью — для них подготовили программы «Зарядка», «Подвижные игры» и Dance Kids.

Любые тренировки будут бесплатными. Для участия не нужно предварительно регистрироваться. Главное — уточнить расписание занятий, которое начнет появляться в официальных аккаунтах Мосгорпарка в соцсетях с 8 августа.