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Москвичей пригласили на занятия пилатесом и единоборствами в городских парках 

Вечерняя Москва и ещё 3 36 минут назад
Москвичей пригласили на тренировки в парках
Фото: Вечерняя Москва
Занятия по танцам, борьбе и пилатесу будут проводить в семи парках столицы. Об этом в среду, 5 августа, сообщили на сайте мэра Москвы.
Тренировки начнутся с 8 августа. Спортивные активности будут доступны для посетителей парков «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Фили», садов имени Баумана и «Эрмитаж», парка Олимпийской деревни и ландшафтного парка «Митино». Занятия разделили на несколько направлений. Одно из них — танцевальное: участники смогут выучить движения танго, вальса, самбы, ча-ча-ча, хип-хоп и меренги.
В парках организуют мастер-классы по единоборствам. Они будут проходить без спаррингов, чтобы исключить тактильный контакт людей. Для любителей более спокойных физических упражнений подойдет курс Body & Mind. В его программу входят йога, пилатес и растяжка. Юных посетителей парков также займут физической активностью — для них подготовили программы «Зарядка», «Подвижные игры» и Dance Kids.
Любые тренировки будут бесплатными. Для участия не нужно предварительно регистрироваться. Главное — уточнить расписание занятий, которое начнет появляться в официальных аккаунтах Мосгорпарка в соцсетях с 8 августа.
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Новости Москвы , Другое , Общество , Эрмитаж
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