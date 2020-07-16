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Названы самые криминальные районы Москвы 

Мария Иванова 50 минут назад
Названы самые криминальные районы Москвы
Фото: РИА Новости
Аналитики назвали Северное Измайлово, Перово и Таганский самыми криминальными районами Москвы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «DELTA Системы безопасности», поступившем в редакцию «Рамблера».
В топ-10 криминальных районов также вошли Люблино, Преображенское, Хорошевский, Кунцево, Ломоносовский, Филевский Парк и Пресненский.
Рейтинг был составлен на основе сопоставления количества тревожных вызовов, поступивших из разных районов, и числа объектов под охраной.
В компании заявили, что больше всего происшествий регистрируется в районах Северное Измайлово, Перово и Преображенское (на их долю пришлось более десяти процентов тревог).
«Северное Измайлово традиционно входит в рейтинг самых неблагополучных районов столицы. Центральный автовокзал, перенесенный на время реконструкции к станции метро «Щелковская», генерирует среду с высоким уровнем криминогенности», — объяснили эксперты.
Среди факторов риска в Перово — две крупные промышленные зоны и близость к Измайловскому лесопарку.
На ситуацию в Таганском районе влияет транспортно-пересадочный узел «Площадь Ильича», а также Горьковская и Курская линии железной дороги, считают аналитики.
Пресненский район попал в рейтинг из-за большого числа офисных краж, а также нарушений общественного порядка в барах и ресторанах. За год ситуация там изменилась: район был на третьем месте, а теперь лишь замыкает десятку.
Самыми благоприятными эксперты сочли Мещанский район с хорошо охраняемой и дорогой недвижимостью, а также Раменки, где нет крупных промышленных предприятий. По прогнозу аналитиков, в будущем в топ самых безопасных попадут районы Щукино, Митино и Строгино с «однородной социальной средой».
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum назвали московские районы Зябликово, Братеево и Бирюлево Западное самыми неблагоприятными с точки зрения угрозы коронавируса.
Самый низкий индекс эпидемиологической опасности оказался у Тверского района, Куркино и Пресненского района.
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