Названы самые криминальные районы Москвы 

Аналитики назвали Северное Измайлово, Перово и Таганский самыми криминальными районами Москвы . Об этом сообщается в пресс-релизе компании «DELTA Системы безопасности», поступившем в редакцию «Рамблера».

В топ-10 криминальных районов также вошли Люблино, Преображенское, Хорошевский, Кунцево, Ломоносовский, Филевский Парк и Пресненский.

Рейтинг был составлен на основе сопоставления количества тревожных вызовов, поступивших из разных районов, и числа объектов под охраной.

В компании заявили, что больше всего происшествий регистрируется в районах Северное Измайлово, Перово и Преображенское (на их долю пришлось более десяти процентов тревог).

«Северное Измайлово традиционно входит в рейтинг самых неблагополучных районов столицы. Центральный автовокзал, перенесенный на время реконструкции к станции метро «Щелковская», генерирует среду с высоким уровнем криминогенности», — объяснили эксперты.

Среди факторов риска в Перово — две крупные промышленные зоны и близость к Измайловскому лесопарку.

На ситуацию в Таганском районе влияет транспортно-пересадочный узел «Площадь Ильича», а также Горьковская и Курская линии железной дороги, считают аналитики.

Пресненский район попал в рейтинг из-за большого числа офисных краж, а также нарушений общественного порядка в барах и ресторанах. За год ситуация там изменилась: район был на третьем месте, а теперь лишь замыкает десятку.

Самыми благоприятными эксперты сочли Мещанский район с хорошо охраняемой и дорогой недвижимостью, а также Раменки, где нет крупных промышленных предприятий. По прогнозу аналитиков, в будущем в топ самых безопасных попадут районы Щукино, Митино и Строгино с «однородной социальной средой».

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum назвали московские районы Зябликово, Братеево и Бирюлево Западное самыми неблагоприятными с точки зрения угрозы коронавируса.

Самый низкий индекс эпидемиологической опасности оказался у Тверского района, Куркино и Пресненского района.