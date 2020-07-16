Москвичи могут бесплатно сдать ПЦР-тесты на COVID-19

Как сообщал «Рамблер», с мая москвичей бесплатно тестируют с помощью иммуноферментного анализа (ИФА), который показывает наличие в организме антител к коронавирусу, а также, если человек заражен, демонстрирует, на какой стадии заболевания находится инфицированный.

16 июля мэр столицы Сергей Собянин в общении с журналистами заявил, что в Москве запущено бесплатное ПЦР-тестирование. Сдать анализы, по его словам, можно будет по предварительной записи в муниципальных поликлиниках.

«Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперёд. По возможности мы будем расширять такие услуги», — отметил градоначальник.

Собянин также подчеркнул, что в настоящее время в Москве проводится в два раза больше тестов, чем в других городах России. Он добавил, что речь идет о 70 тысячах исследований ежедневно, что является «одной из самых высоких цифр в мире».