Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве открыта запись на новые бесплатные тесты на коронавирус 

Павел Тиунов и ещё 9 1 час назад
Москвичи могут бесплатно сдать ПЦР-тесты на COVID-19
Фото: РИА Новости
Жители российской столицы могут записаться на бесплатное тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), заявил «Комсомольской правде» мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что запись ведется в электронном варианте.
Как сообщал «Рамблер», с мая москвичей бесплатно тестируют с помощью иммуноферментного анализа (ИФА), который показывает наличие в организме антител к коронавирусу, а также, если человек заражен, демонстрирует, на какой стадии заболевания находится инфицированный.
16 июля мэр столицы Сергей Собянин в общении с журналистами заявил, что в Москве запущено бесплатное ПЦР-тестирование. Сдать анализы, по его словам, можно будет по предварительной записи в муниципальных поликлиниках.
«Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперёд. По возможности мы будем расширять такие услуги», — отметил градоначальник.
Собянин также подчеркнул, что в настоящее время в Москве проводится в два раза больше тестов, чем в других городах России. Он добавил, что речь идет о 70 тысячах исследований ежедневно, что является «одной из самых высоких цифр в мире».
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия начала уголовное расследование против России
Британия начала уголовное расследование против России
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение