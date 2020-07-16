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Собянин пригласил москвичей сдать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 32 минуты назад
Собянин пригласил москвичей сдать ПЦР-тесты на COVID-19
Фото: РИА Новости
В Москве продолжается массовое тестирование жителей на коронавирус, в четверг открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты в поликлиниках, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин сказал в интервью радио «Комсомольская правда», что «удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперед», по возможности такие услуги будут расширяться.
По его словам, на данный момент тестов на коронавирус делается в Москве примерно в два раза больше, чем в других регионах России: «Эта цифра одна из самых высоких в мире. В день проводим около 70 тыс. исследований».
При этом Собянин считает, что работодатели также должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.
«Если речь идет об ИФА-тестах, то работодатель оплачивает сам забор крови и доставку проб в наши лаборатории. Исследование в лаборатории сделают бесплатно», — напомнил мэр.
Анализ берут у взрослых в 162 поликлиниках и у детей в 45 детских поликлиниках. Адреса поликлиник для бесплатной сдачи ПЦР-анализа — на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Дату тестирования можно выбрать только в электронном виде через личный кабинет на mos.ru или в приложении «ЕМИАС. ИНФО».
Расписание составляют на две недели. Для сдачи анализа нужен паспорт и полис ОМС. На месте пациентам измеряют температуру, выдают бахилы, маску и перчатки.
Пункты сдачи ПЦР-теста для взрослых работают с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 13.00. Для детей — с понедельника по пятницу с 13.00 до 18.30, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 14.30.
Об итогах своего исследования можно узнать в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО» в течение трех дней после сдачи анализа.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве уровень коллективного иммунитета жителей позволяет выходить из ограничений по коронавирусу.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Комсомольская правда , Mos.ru
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