Ремонт участка Тверской улицы завершен досрочно 

Специалисты комплекса городского хозяйства досрочно завершили ремонт участка Тверской улицы в центре Москвы, движение транспорта открыто, сообщил во вторник ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно. В них в общей сложности приняли участие более 2,2 тыс. специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1 350 единиц различной техники.
Движение транспорта открыто", — сказал Бирюков.