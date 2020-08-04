Ремонт участка Тверской улицы завершен досрочно 

"Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно. В них в общей сложности приняли участие более 2,2 тыс. специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1 350 единиц различной техники.