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ВДНХ выпустил новый аудиогид об истории космоса 

ТАСС и ещё 2 45 минут назад
ВДНХ выпустил новый аудиогид об истории космоса
Фото: пресс-служба вднх
Посетители центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ теперь могут воспользоваться бесплатным аудиогидом, с помощью которого можно узнать об отечественных космических экспедициях, истории освоения Луны и эволюции скафандров, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.
"Знаменитый полет Юрия Гагарина на орбиту, первый выход человека в открытый космос, история освоения Луны и эволюция скафандров — об этом и многом другом можно будет узнать, прослушав новый аудиогид. Всего пользователям сети доступно почти 30 треков длительностью около одной-трех минут. Их можно слушать подряд, передвигаясь по крупнейшему космическому музею страны, или же выбирать аудиозаписи в произвольном порядке — для этого нужно просто кликнуть на нужный экспонат", — приводятся в сообщении слова президента центра "Космонавтика и авиация", летчика-космонавта Федора Юрчихина.
Для удобства пользователей рассказ гида дублируется текстом. Аудиогид можно послушать в режиме онлайн, а также он доступен для скачивания на официальном сайте ВДНХ.
Тур начинается с истории павильона "Космос". Далее посетители ВДНХ пройдут в первую выставочную зону центра, где аудиогид расскажет об освоении Луны, о легендарных советских экспедициях на околоземную орбиту и уникальных разработках наших соотечественников. Затем слушатели узнают о выдающихся изобретениях советских конструкторов и изучат эволюцию космических скафандров в зоне "КБ-2. Конструкторское бюро".
Завершится космический тур в зоне "КБ-3. Космодром будущего" с интерактивными экспонатами центра. Так, гости смогут проследить за движением Международной космической станции на орбите в режиме реального времени, а также спроектировать собственный аппарат для полетов.
Центр "Космонавтика и авиация" возобновил работу 16 июня. Для безопасности посетителей предусмотрено несколько сеансов, а также временно ограничен доступ к некоторым зонам и интерактивным экспонатам. Одновременно здесь могут находиться до 100 человек. Более подробную информацию о режиме работы и профилактических мерах можно узнать на сайте центра.
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Новости Москвы , Юрий Гагарин , Федор Юрчихин
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