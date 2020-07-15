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Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую башню 

Алевтина Жаркова 51 минуту назад
На Москву обрушились сильные дожди с грозами, из-за непогоды в столице объявлен повышенный уровень опасности. Очевидцы разбушевавшейся стихии выкладывают в Сеть видео. Одному из столичных жителей удалось снять на камеру попадание молнии в Останкинскую башню. На кадрах запечатлено, как над освещенной телебашней сгущаются облака, а затем яркая вспышка молнии ударяет в ее шпиль.
По данным синоптиков, виной аномальной непогоды стал южный циклон, который принес в регион дожди и не позволяет воздуху прогреться до климатической нормы. Сообщается также, что ближайшее время может выпасть половина месячной нормы осадков.
Новости Москвы , Видео , Общество
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