Два шлюза канала имени Москвы открыли после ремонта

Судоходство по седьмому и восьмому шлюзам канала имени Москвы восстановили после ремонта. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня с 15:00 началось шлюзование по седьмому и восьмому шлюзам, которые расположены в Тушино. В 2019 году на этом участке произошла авария, но теперь все в порядке, и мы восстанавливаем шлюзование", — рассказали в пресс-службе канала.

Движение по участку канала имени Москвы было приостановлено в январе 2019 года. Сообщалось, что причиной ЧП стало технологическое несовершенство третьей очереди Тушинского тоннеля, возведенной в 2000-м году.

Навигация на канале имени Москвы ранее была открыта навигация, однако специалисты выявили протечку в северной пазухе, где уже проводились восстановительные работы. Открытие шлюзов потребовалось перенести с июня на июль.