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В Москву вернулось около 300 тысяч человек с начала пандемии 

РИА Новости и ещё 10 3 часа назад
В Москву вернулось около 300 тыс. человек с начала пандемии
Фото: РИА Недвижимость
За время пандемии коронавирусной инфекции в Москву вернулось около 300 тысяч человек из-за границы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Вообще в Россию въехало из-за границы, из Европы, Китая, Америки около 800 тысяч человек в этот период — март, апрель, начало мая, около 300 тысяч вернулось в Москву людей, которые побывали за границей. И они вернулись из стран, где по полной программе шла пандемия", — сказал мэр в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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