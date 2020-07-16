В Москву вернулось около 300 тыс. человек с начала пандемии

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За время пандемии коронавирусной инфекции в Москву вернулось около 300 тысяч человек из-за границы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"Вообще в Россию въехало из-за границы, из Европы, Китая, Америки около 800 тысяч человек в этот период — март, апрель, начало мая, около 300 тысяч вернулось в Москву людей, которые побывали за границей. И они вернулись из стран, где по полной программе шла пандемия", — сказал мэр в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

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