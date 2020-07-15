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Погода в Москве: в Гидрометцентре рассказали о причинах дождливого лета 

ТАСС и ещё 3 23 минуты назад
Названы причины дождливого лета в Москве
Фото: РИА Новости
Причиной дождливого лета в Москве стало частое чередование периодов теплой и холодной погоды, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Когда после очень теплой погоды, холодные воздушные массы перемешаются на территорию, где был теплый воздух, то возникает холодный фронт. Вот тогда воздушные массы по клину этого холодного фронтального раздела совершают вынужденную конвекцию [вертикальный перенос тепла и влаги в атмосфере]. Этим летом нет стационарности: жара, затем понижение температуры, потом вновь жара. Много волн тепла на европейской территории страны", — сказал он.
Кроме того, по словам Вильфанда, летние месяцы по определению дождливые, так как именно с конца мая возникает естественная конвекция.
"Солнце прогревает подстилающую поверхность, и возникает еще один тип движения — конвекция, перенос воздушных масс по вертикали. У большинства людей складывается впечатление, что самые дождливые месяцы осенью и весной. Однако это глубоко ошибочное впечатление, самый "мокрый" месяц — это июль", — отметил метеоролог.
2 июля пресс-служба МГУ им. Ломоносова сообщила, что новый рекорд осадков зафиксировали на метеостанции МГУ в июне: прошедший месяц в российской столице стал самым дождливым за последние 200 лет.
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Новости Москвы , Общество , Погода , Роман Вильфанд , МГУ , ИТАР-ТАСС
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