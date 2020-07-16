Собянин отверг возможность манипуляций с данными по COVID-19 

Власти Москвы не скрывают реальные данные о коронавирусе. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил в интервью «Комсомольской правде».
Собянин считает, что Москва — «небольшой городок», где невозможно скрыть информацию.
«Все живем в радиусе 15 километров. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — отметил градоначальник.
Также мэр заверил, что и статистика по смертности от коронавируса объективная.
«Умерших никуда не спрячешь. Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто все публикуем. Благодаря этому люди начали понимать, что существует реальная опасность», — заявил мэр.