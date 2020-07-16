Собянин отверг возможность манипуляций с данными по COVID-19 

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Собянин считает, что Москва — «небольшой городок», где невозможно скрыть информацию.

«Все живем в радиусе 15 километров. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — отметил градоначальник.

Также мэр заверил, что и статистика по смертности от коронавируса объективная.