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Подмосковье затопило 

Павел Тиунов 35 минут назад
В подмосковном городе Луховицы произошло сильное наводнение, сообщает Telegram-канал Mash. Большая вода пришла после проливного дождя.
На видеозаписи, опубликованной журналистами, запечатлено начало бури: над городом сгустились огромные черные тучи, поднялся сильный ветер, в небе видны всполохи молний. Затем в ролике продемонстрированы последствия стихии: проезжая часть и тротуары залиты водой.
По данным Telegram-канала, 14 июля на Луховицы обрушился ливень с грозой и ураганный ветер. В результате молнией была повреждена вышка сотовой связи.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в подмосковном городе Руза из-за проливных дождей прорвало местную дамбу и затопило несколько десятков жилых домов, еще два частных дома смыло потоком воды. В результате ЧП никто не пострадал. С места катаклизма было эвакуировано 52 человека.
Новости Москвы , Видео
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