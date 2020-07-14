Коммунальщики перешли в режим повышенной готовности

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Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ливня. Как рассказал во вторник, 14 июля, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков , за три дня в Москве может выпасть до 94 миллиметров осадков.

Синоптики прогнозируют сильные ливни во вторник и среду.

— Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18.00 среды и до 03.00 часов четверга, в этот период возможна гроза, сильный дождь и местами ветер с порывами до 21 метра в секунду, — уточнил заммэра.

По его словам, техника и люди находятся в режиме повышенной готовности. Сформированы аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Петр Бирюков также сообщил, что приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня.

— На дежурстве находятся 300 бригад «Мосводостока», которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды, — заявил он.

Глава Комплекса городского хозяйства призвал горожан не выходить на улицу без особой необходимости, не парковать автомобили под шаткими конструкциями и деревьями.