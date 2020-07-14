Лодочные станции заработали в пяти парках Москвы 

В пяти столичных зонах отдыха работают лодочные станции, которые предлагают посетителям лодки и катамараны напрокат. Москвичи смогут совершить небольшое путешествие по воде и насладиться живописными видами.

В пресс-службе Мосгорпарка уточнили, что катание на лодках и водных велосипедах является одним из любимых развлечений посетителей. Такой вид отдыха подходит и любителям романтических прогулок, и тем, кто любит активный отдых.

В пунктах проката есть двух— и четырехместные лодки, а также катамараны на два, три или четыре пассажира. Кроме того, музей-заповедник «Царицыно» предлагает взять напрокат моторную лодку на 7 человек.

Так, прокатиться по водоему можно в Измайловском парке, в музее-заповеднике «Царицыно», Лианозовском парке, а также в Парке Горького. Взять напрокат лодку или катамаран можно также в парке «Кузьминки», сообщает официальный сайт мэра Москвы.