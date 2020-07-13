Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый масштабный макет Москвы создали в столице 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 1 час назад
Самый масштабный макет Москвы создали в столице
Фото: Моя Москва.онлайн
Крупнейший макет Москвы создали в столице, его общая площадь достигла 927 кв. метров. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.
«Макет представляет теперь всю территорию города в пределах Третьего транспортного кольца», — пояснил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
По его словам, на макете можно найти железнодорожные вокзалы, Воробьевы горы, ЗИЛ, Парк Победы, и многие другие знаковые объекты города.
Весь процесс создания был разделен на 13 этапов, в каждом из которых создавалось от 4 до 6 тыс. объектов. При этом дома не приклеены, а вставлены в подмакетники.
Это позволит заменить их в соответствии с существующим архитектурным обликом Москвы на любом участке.
Видео дня. Блогерша забеременела от пасынка и вышла за него замуж
Моя Москва.онлайн: последние новости
Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений Парки Москвы приглашают на бесплатные регулярные тренировки на свежем воздухе Парки Москвы приглашают на бесплатные регулярные тренировки на свежем воздухе Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве
Новости Москвы , Сергей Левкин , Завод имени И.А. Лихачева , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
В Чечне занимаются вопросом избиения блогера Коваленко
В Чечне занимаются вопросом избиения блогера Коваленко
Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»
Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
Чеченцы избили кричавшего «Да, я русский!» москвича
Видео
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
00:23
Российская модель станцевала на улице в бюстгальтере и попала на видео
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
00:57
Строители завода «Газпрома» подняли бунт и попали на видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:31
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение