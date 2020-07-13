Самый масштабный макет Москвы создали в столице 

Крупнейший макет Москвы создали в столице, его общая площадь достигла 927 кв. метров. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.

«Макет представляет теперь всю территорию города в пределах Третьего транспортного кольца», — пояснил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, на макете можно найти железнодорожные вокзалы, Воробьевы горы, ЗИЛ , Парк Победы, и многие другие знаковые объекты города.

Весь процесс создания был разделен на 13 этапов, в каждом из которых создавалось от 4 до 6 тыс. объектов. При этом дома не приклеены, а вставлены в подмакетники.

Это позволит заменить их в соответствии с существующим архитектурным обликом Москвы на любом участке.