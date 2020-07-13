Зафиксировано снижение смертности от COVID-19 в Москве

Смертность от коронавируса в Москве за июнь снизилась на 35 процентов по сравнению с маем. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Превышение общей смертности в столице в июне 2020 года по сравнению со средней смерностью за июнь в предыдущие три года составляет 3687 случаев. Отмечается, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3408 случаях (92 процента всей избыточной смертности в июне). Это меньше, чем в мае, на 35 процентов.

«От коронавируса как основной причины смерти в июне умерло 1605 человек (в мае таких случаев было почти вдвое больше — 2757). В их числе случаи, когда пациенты имели отрицательный тест, но результаты ислледований показали, что причиной смерти, скорее всего, явился коронавирус. Таким образом, к коронавирусу отнесли все, даже спорные случаи. В июне не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая», — отмечается в заявлении оперативного штаба.

Летальность в Москве за весь период эпидемии составляет 2,3 процента, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной. Если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, то показатель составляет 4,6 процента.

При этом число жертв за первые 12 дней июля в 2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца, что говорит о снижении смертности среди зараженных в Москве, отмечает оперштаб.

Ранее в июне России предсказали снижение смертности от коронавируса. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов пациентов с подтвержденным коронавирусом будет наблюдаться в Москве.