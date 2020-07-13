Парки приглашают на тренировки на свежем воздухе

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Посетители должны иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Столичные парки приглашают жителей и гостей города на бесплатные регулярные тренировки на свежем воздухе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы

Посетителям предлагают научиться правильно бегать, освоить дыхательную практику, а также отработать основные боксерские приемы, попробовать танцевальный фитнес и многое другое.

Стоит отметить, что для посещения некоторых уроков понадобится предварительная регистрация.

Список парков столичного департамента культуры, а также дополнительную информацию о занятиях и их расписание можно найти на сайте мэрии.