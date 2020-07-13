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Парки Москвы приглашают на бесплатные регулярные тренировки на свежем воздухе 

Моя Москва.онлайн и ещё 22 2 часа назад
Парки приглашают на тренировки на свежем воздухе
Фото: Моя Москва.онлайн
Посетители должны иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Столичные парки приглашают жителей и гостей города на бесплатные регулярные тренировки на свежем воздухе, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Посетителям предлагают научиться правильно бегать, освоить дыхательную практику, а также отработать основные боксерские приемы, попробовать танцевальный фитнес и многое другое.
Стоит отметить, что для посещения некоторых уроков понадобится предварительная регистрация.
Список парков столичного департамента культуры, а также дополнительную информацию о занятиях и их расписание можно найти на сайте мэрии.
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Новости Москвы , Масочный режим , Правительство Москвы
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