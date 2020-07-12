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Собянин объяснил рост загруженности столичных дорог 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Собянин объяснил рост загруженности дорог
Фото: ТК «Звезда»
Как заявил столичный градоначальник, вероятными причинами плотного дорожного движения стали приоритет личного транспорта над общественным и отсутствие поездок в отпуска у москвичей.
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил возросшую загруженность столичных дорог. По его словам, после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, оказалось, что многие москвичи пересели с общественного транспорта на личный.
«Я думаю, что это временная история, но все равно сдвижка произошла — люди себя чувствуют более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня — будь здоров», — заявил градоначальник в эфире «России 1».
Собянин отметил также и тот факт, что никто не отправился в отпуска. Исходя из сложившейся ситуации, он сделал вывод о необходимости строительства новых магистралей в Москве.
Ранее градоначальник также прокомментировал сообщения о возможной второй волне COVID-19. Как отметил Собянин, заболеваемость изо дня в день снижается и столица уверенно движется к выходу из пандемии коронавируса.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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