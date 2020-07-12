Бесплатный автокинотеатр открылся в Москве

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Первый бесплатный кинотеатр транспортного комплекса Москвы , предназначенный для автомобилистов, заработал возле станции столичного метрополитена «Филатов луг».

Как отметила куратор проекта Мария Майорова, киносеансы будут проходить по субботам, посмотреть фильм смогут единовременно водители и пассажиры сотни машин.

До октября текущего года в автокинотеатре продемонстрируют 17 картин, начнутся показы 18 июля.

Чтобы посетить автокинотеатр, нужно пройти регистрацию на сайте kino-parking.ru, она откроется 12 июля в полночь.

Ранее сообщалось, что почти 700 человек посетили автокинотеатры в Подмосковье.