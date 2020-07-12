Бесплатный автокинотеатр открылся в Москве

Первый бесплатный кинотеатр транспортного комплекса Москвы, предназначенный для автомобилистов, заработал возле станции столичного метрополитена «Филатов луг».
Как отметила куратор проекта Мария Майорова, киносеансы будут проходить по субботам, посмотреть фильм смогут единовременно водители и пассажиры сотни машин.
До октября текущего года в автокинотеатре продемонстрируют 17 картин, начнутся показы 18 июля.
Чтобы посетить автокинотеатр, нужно пройти регистрацию на сайте kino-parking.ru, она откроется 12 июля в полночь.
Ранее сообщалось, что почти 700 человек посетили автокинотеатры в Подмосковье.