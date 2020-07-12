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Бесплатный автокинотеатр открылся у станции метро «Филатов луг» 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Бесплатный автокинотеатр открылся в Москве
Фото: на Быкова, «Вечерняя Москва»
Первый бесплатный кинотеатр транспортного комплекса Москвы, предназначенный для автомобилистов, заработал возле станции столичного метрополитена «Филатов луг».
Как отметила куратор проекта Мария Майорова, киносеансы будут проходить по субботам, посмотреть фильм смогут единовременно водители и пассажиры сотни машин.
До октября текущего года в автокинотеатре продемонстрируют 17 картин, начнутся показы 18 июля.
Чтобы посетить автокинотеатр, нужно пройти регистрацию на сайте kino-parking.ru, она откроется 12 июля в полночь.
Ранее сообщалось, что почти 700 человек посетили автокинотеатры в Подмосковье.
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Новости Москвы , Общество
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