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Погода в Москве: Буйство стихии: на Москву обрушатся град, гроза и ветер 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Буйство стихии: на Москву обрушатся гроза и ветер
Фото: globallookpress.com
Спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними машины.
В Москве до конца суток ожидается ухудшение погодных условий. Ветер может достигать 17 метров в секунду. Синоптики Росгидромета прогнозируют дождь, грозу, град и усиление ветра.
В МЧС предупредили жителей столицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а в дороге соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за ухудшения видимости. Также спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать под ними машины, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
На этой неделе погода бушевала на всей территории России: в Крыму наблюдали смерчи, в Подмосковье и Санкт-Петербурге ураганный ветер валил деревья, срывал рекламные щиты и строительные леса. При этом жара сохранялась.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , Росгидромет
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