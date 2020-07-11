В МЧС обратились с предупреждением к москвичам

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Пресс-служба МЧС распространила предупреждение о грозе с дождем и порывами ветра до 12-17 м\с. По данным ведомства, циклон надвигается на Москву

В период с 15:00 до 21:00 11 июля местами по городу Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 12— 17 м/с, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Спасатели порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев в связи с неблагоприятными погодными условиями. Также они заявили о необходимости избегать слабо укреплённых конструкций.

Ранее в Гидрометцентре дали прогноз о летних аномалиях в Москве. По словам сотрудников, климатические нормы Московского региона приближаются к южным регионам европейской части России.

Как писал NEWS.ru, в конце мая 2020 года в столице выпало 140% месячной нормы осадков за двое суток. Общий прирост составил 72 мм.