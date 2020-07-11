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В Москве приступили к капитальному ремонту Большого Каменного моста 

Инфо 24 и ещё 8 3 часа назад
Начался капремонт Большого Каменного моста
Фото: Инфо 24
Об этом рассказал вице-мэр столицы Петр Бирюков в субботу, 11 июля.
По его словам, мост, который является одним из символов города, не ремонтировали капитально с самой постройки в 1938 году, передает агентство городских новостей «Москва». За это время на нем появились трещины, местами разрушены гранитные плиты и швы, обветшали опоры.
Ремонт поможет продлить срок службы моста на несколько десятилетий. Завершить работы планируется в IV квартале 2021 года. При этом планируется не только восстановление конструкций, но и воссоздание исторических витражей.
Бирюков подчеркнул, что капремонт будет проводиться без полного закрытия моста: движение будут останавливать только на одной половине, по другой можно будет проехать в обе стороны. Ранее такую технологию применяли на Большом Москворецком мосту.
6 июля Бирюков сообщил, что в столице возобновятся работы по капремонту многоквартирных домов. Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона, пишет «Газета.ру».
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Газета.Ru , АГН "Москва"
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