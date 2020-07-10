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Собянин наградил работников московского транспорта 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Собянин наградил работников транспорта
Фото: РИА Новости
Церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские награды выдающимся работникам транспортного комплекса в честь Дня московского транспорта, сообщает агентство новостей «Москва».
Церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии.
Собянин поздравил всех работников общественного транспорта Москвы с Днем московского транспорта. Он отметил, что то, что было 10 лет тому назад на московском транспорте, и сегодня — это две большие разницы.
Мэр отметил увеличение числа горожан, пересевших с личного транспорта на общественный городской.
Собянин также высоко оценил работу транспортного комплекса во время пандемии.
Четырем сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» было присвоено звание «Почетный работник транспорта и связи города Москвы». Благодарностью мэра Москвы отмечены пять работников транспортной отрасли столицы.
Также за вклад в обеспечение перевозки пассажиров в городе благодарностью мэра награжден коллектив ООО «М. Такси».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , АГН "Москва"
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