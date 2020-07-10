Собянин наградил работников транспорта

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Церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские награды выдающимся работникам транспортного комплекса в честь Дня московского транспорта, сообщает агентство новостей «Москва».

Церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии.

Собянин поздравил всех работников общественного транспорта Москвы с Днем московского транспорта. Он отметил, что то, что было 10 лет тому назад на московском транспорте, и сегодня — это две большие разницы.

Мэр отметил увеличение числа горожан, пересевших с личного транспорта на общественный городской.

Собянин также высоко оценил работу транспортного комплекса во время пандемии.

Четырем сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» было присвоено звание «Почетный работник транспорта и связи города Москвы». Благодарностью мэра Москвы отмечены пять работников транспортной отрасли столицы.

Также за вклад в обеспечение перевозки пассажиров в городе благодарностью мэра награжден коллектив ООО «М. Такси».