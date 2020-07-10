Москвичам рассказали о правилах выгула собак

Жителям столицы представили ряд правил, которые необходимо соблюдать при выгуле собак в общественных местах.
Москвичам объяснили, что необходимо исключить возможность животного перемещаться без поводка. Собака находясь в местах общего пользования и лифтах жилых домов, при пересечении проезжей части, во дворах и детских спортивных площадках должна быть в шлейке.
Хозяин должен обеспечить уборку отходов за домашним животным и не выгуливать питомца в запрещенных местах органами местного самоуправления.
Добавим, что выгул потенциально опасной породы собак запрещен без намордника и поводка независимо от места.
Москвичам напомнили, что за пренебрежение данными правилами грозит административная ответственность.