В «Москино» назвали дату открытия кинозалов

Сеть кинотеатров «Москино» планирует открыть с 1 августа все 13 кинотеатров. Об этом рассказала генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко в пятницу, 10 июля.

— Сеть готова к открытию всех 13 кинотеатров сети и всех кинозалов. Меры безопасности будут обеспечены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — цитирует Максимченко Интерфакс.

По ее словам, в кинотеатрах будет обеспечено соблюдение социальной дистанции, организована бесконтактная проверка билетов, а также рассадка будет вестись с соблюдением дистанции в кинозале. При этом зрителей будут пускать за 15 минут до начала, а интервалы между сеансами увеличат до 30 минут.

Также гениректор сети посоветовала москвичам покупать билеты онлайн.