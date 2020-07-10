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Сеть «Москино» откроет все кинозалы с 1 августа 

Вечерняя Москва 3 часа назад
В «Москино» назвали дату открытия кинозалов
Фото: РИА Новости
Сеть кинотеатров «Москино» планирует открыть с 1 августа все 13 кинотеатров. Об этом рассказала генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко в пятницу, 10 июля.
— Сеть готова к открытию всех 13 кинотеатров сети и всех кинозалов. Меры безопасности будут обеспечены в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — цитирует Максимченко Интерфакс.
По ее словам, в кинотеатрах будет обеспечено соблюдение социальной дистанции, организована бесконтактная проверка билетов, а также рассадка будет вестись с соблюдением дистанции в кинозале. При этом зрителей будут пускать за 15 минут до начала, а интервалы между сеансами увеличат до 30 минут.
Также гениректор сети посоветовала москвичам покупать билеты онлайн.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так с 1 августа в городе возобновляется работа кинотеатров, при этом зал должен быть заполнен только на 50 процентов.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Роспотребнадзор , Интерфакс
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