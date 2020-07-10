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Павильон «Книги» вновь открылся на ВДНХ 

ТАСС 44 минуты назад
Павильон «Книги» вновь открылся на ВДНХ
Фото: РИА Новости
Павильон "Книги" вновь открылся 10 июля для посетителей, сообщили в пресс-службе ВДНХ.
"Десятого июля вновь открыл двери для посетителей Павильон Книги. К возобновлению работы павильона приурочена выставка "Зарисовки повседневностей", созданная художницами Марией Епифановой и Анастасией Бринцевой в период самоизоляции. Вход бесплатный", — говорится в сообщении.
Основной раздел выставки — "Кухня". На ней представлены зарисовки из повседневной жизни недавнего периода самоизоляции, когда вся жизнь сомкнулась до размеров одной квартиры. В экспозиции выставки есть и раздел "Город", в котором гости познакомятся со скетчами самых разных аспектов городской жизни: портреты музыкантов на концертах или случайно увиденных людей в метро и парках, зарисовки встреч с друзьями в кафе и барах, архитектурные пейзажи во время прогулок и путешествий.
"А раздел "Музеи" содержит портреты посетителей музеев и авторские реплики работ мастеров прошлого, которыми вдохновляются художницы", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас действуют ограничения по единовременному пребыванию посетителей — не более 20 человек. Гости смогут посмотреть выставку и при желании поработать на своем ноутбуке в коворкинге. Посещение библиотеки павильона возможно только в масках и перчатках.
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Новости Москвы , Мария Епифанова
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