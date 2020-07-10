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Еще 637 случаев коронавируса выявили в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Еще 637 случаев коронавируса выявили в столице
Фото: ТАСС
В Москве за минувшие сутки зафиксировали 637 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество случаев коронавируса с начала пандемии в мегаполисе достигло 228 тысяч, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего с начала пандемии вылечились 163 093 пациентов.
Также за сутки скончались 28 человек с Covid-19. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 713 936 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек. За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
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