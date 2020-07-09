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Московское метро подешевеет 

Павел Тиунов и ещё 10 23 минуты назад
Московское метро готовит необычный эксперимент
Фото: РИА Новости
В столичной подземке на время снизят стоимость проезда, чтобы перераспределить нагрузку на городскую транспортную систему, говорится в заявлении главы московского департамента транспорта Максима Ликсутова, опубликованном на сайте ведомства. Чиновник подчеркнул, что снижение цены на билет — эксперимент, который продлится 8-10 месяцев.
Ликсутов отметил, что приобрести билет дешевле, чем обычно, можно будет на Таганско-Краснопресненской линии в часы наименьшего пассажиропотока. При этом скидка на билет составит от 30 до 50 процентов. По словам главы транспортного департамента столицы, эксперимент должен помочь сотрудникам подземки отработать систему перераспределения нагрузки на транспортную систему Москвы.
Предполагается, что работодатели пойдут навстречу чиновникам и изменят рабочий график своих сотрудников. По мнению экспертов, наилучший вариант — начинать рабочий день в интервале с 6 утра до полудня.
В зависимости от результатов эксперимента впоследствии будет принято решение о включении в систему перераспределения нагрузки других «сильно загруженных перегонов», резюмировал Ликсутов.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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