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Поезд Грозный — Москва возобновил курсирование с 9 июля 

ТАСС 1 час назад
Поезд Грозный — Москва возобновил курсирование
Фото: РИА Новости
РЖД с четверга возобновили перевозку пассажиров на поезде Грозный — Москва, движение которого было приостановлено в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) — филиале ОАО "РЖД".
"Поезд Грозный — Москва отправился в 16:25", — сказали в пресс-службе.
Как сообщали ранее в филиале, восстановление курсирования поезда Грозный — Москва стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и увеличением пассажиропотока. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. Во всех поездах дальнего сообщения имеются также бесконтактные инфракрасные термометры, которыми в пути следования измеряют температуру пассажирам.
Ранее глава Чечни объявил о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, отменены режим самоизоляции и ограничения на передвижение внутри региона.
В Чеченской Республике с марта действовал режим самоизоляции, жителям было запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, гостиницы, развлекательные центры и магазины были закрыты. Также было приостановлено движение всех видов транспорта через административные границы, включая поезда и авиарейсы.
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Новости Москвы , РЖД , Грозный
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