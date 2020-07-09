Москва возглавила инвестиционный рейтинг регионов АСИ 

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге регионов АСИ. Об этом стало известно из презентации доклада главы АСИ Светланы Чупшевой на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом РФ Владимиром Путиным

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса, а также выявляет лучшие практики. Среди критерий оценки — скорость и легкость административных процедур, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и другие.

«На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте», — уточнила Чупшева.

По ее словам, столица показала кратно лучший результат, чем в прошлом году. Второе место занял Татарстан, а третье — Тульская область, которая в 2019 году заняла шестое место.

Чупшева заключила, что предприниматели в Москве могут рассчитывать на все необходимые меры поддержки.