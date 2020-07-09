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Москва возглавила инвестиционный рейтинг регионов АСИ 

Управа района Раменки и ещё 42 1 час назад
Москва возглавила инвестиционный рейтинг регионов АСИ
Фото: РИА Новости
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге регионов АСИ. Об этом стало известно из презентации доклада главы АСИ Светланы Чупшевой на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом РФ Владимиром Путиным.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса, а также выявляет лучшие практики. Среди критерий оценки — скорость и легкость административных процедур, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и другие.
«На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте», — уточнила Чупшева.
По ее словам, столица показала кратно лучший результат, чем в прошлом году. Второе место занял Татарстан, а третье — Тульская область, которая в 2019 году заняла шестое место.
Чупшева заключила, что предприниматели в Москве могут рассчитывать на все необходимые меры поддержки.
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Новости Москвы , Другое , Владимир Путин
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