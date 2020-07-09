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В Московском зоопарке вылупились птенцы розовых и красных фламинго 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго
Фото: Моя Москва.онлайн
В Московском зоопарке вылупились птенцы красных и розовых фламинго, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что оба вида занесены в Международную Красную книгу.
Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что получая регулярное потомство редких пернатых, создается резервную популяция двух видов в неволе.
В дальнейшем фламинго отправятся в ведущие зарубежные или российские зоосады.
Акулова уточнила, что для птиц важно было создать особые условия для гнездования. Они строят гнезда из глины и после завершения строительства приступают к выведению потомства.
Сейчас птенцы мало похожи на своих родителей. Их тела покрыты мягким серым пухом, а лапы короткие. Только через 2–3 месяца они начнут покрываться взрослым розовым или красным оперением, а полностью серый пух исчезнет лишь к году жизни. Лапы будут расти тоже постепенно.
Уточняется, что фламинго вылупляются с прямым клювом. Он начинает изгибаться в возрасте 2–3 недель.
В возрасте 4–5 лет они обычно создают пару и выводят птенцов. Отмечается, что фламинго моногамны и создают одну пару на всю жизнь.
Смотреть на фламинго в зоопарке лучше всего во время кормлений утром и днем.
С прошлого года московский зоосад стал рекордсменом по количеству проживающих в нем фламинго. Всего здесь теперь насчитывается около 50 экзотичных птиц.
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Новости Москвы , Светлана Акулова , Правительство Москвы
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