В Московском зоопарке вылупились птенцы фламинго

В Московском зоопарке вылупились птенцы красных и розовых фламинго, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы

Отмечается, что оба вида занесены в Международную Красную книгу.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что получая регулярное потомство редких пернатых, создается резервную популяция двух видов в неволе.

В дальнейшем фламинго отправятся в ведущие зарубежные или российские зоосады.

Акулова уточнила, что для птиц важно было создать особые условия для гнездования. Они строят гнезда из глины и после завершения строительства приступают к выведению потомства.

Сейчас птенцы мало похожи на своих родителей. Их тела покрыты мягким серым пухом, а лапы короткие. Только через 2–3 месяца они начнут покрываться взрослым розовым или красным оперением, а полностью серый пух исчезнет лишь к году жизни. Лапы будут расти тоже постепенно.

Уточняется, что фламинго вылупляются с прямым клювом. Он начинает изгибаться в возрасте 2–3 недель.

В возрасте 4–5 лет они обычно создают пару и выводят птенцов. Отмечается, что фламинго моногамны и создают одну пару на всю жизнь.

Смотреть на фламинго в зоопарке лучше всего во время кормлений утром и днем.

С прошлого года московский зоосад стал рекордсменом по количеству проживающих в нем фламинго. Всего здесь теперь насчитывается около 50 экзотичных птиц.