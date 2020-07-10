Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время никакой второй волны коронавируса в столице не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рамблер» писал, что ранее столичный градоначальник объявил, что с 13 июля будет отменено требование носить защитные маски на улицах столицы.

По словам Собянина, у горожан выработался коллективный иммунитет, который позволяет дальше с уверенностью выходить из ограничений.

«Очень много разных прогнозов, и такое ощущение, что вирусологи соревнуются в этих прогнозах. Они говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь», — пояснил он.

Мэр отметил, что на основании опыта и разговоров со специалистами пришел к выводу, что в Москве «все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается».