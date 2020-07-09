Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам рассказали, как избежать выпадения детей из окон 

Моя Москва.онлайн 2 часа назад
Москвичам рассказали, как избежать выпадения детей из окон
Фото: Моя Москва.онлайн
Московская полиция рассказала о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить выпадения детей из окон, передают РИА Новости.
В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что с начала года в Москве произошло 20 таких случаев.
В ведомстве отметили, что такие ситуации часто происходят из-за недосмотра или большой занятости родителей. Большинство приводят к тяжелым травмам, которые сопровождаются тяжкими последствиями для здоровья, и требуют длительного лечения и восстановления.
Родителям рекомендуют не оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты, не размещать мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не залез на подоконник и следить за исправностью фурнитуры.
Режим микропроветривания на металлопластиковых окнах также небезопасен — окно легко открыть даже случайным движением. В ведомстве порекомендовали не ставить ребенка на подоконник, не поощрять самостоятельного лазания туда и строго пресекать попытки таких игр.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Моя Москва.онлайн: последние новости
Еще 1195 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве Еще 1195 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве Башню высотой 200 м построят на Краснопресненской набережной Башню высотой 200 м построят на Краснопресненской набережной Москвичам рассказали об эпидемиологических требованиях Москвичам рассказали об эпидемиологических требованиях
Комментарии
Новости Москвы , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20% россиян оказались за чертой бедности
20% россиян оказались за чертой бедности
Эксперт: Украина уничтожила улики по делу MH17
Эксперт: Украина уничтожила улики по делу MH17
Собака помогла спасти соседей из пожара
Собака помогла спасти соседей из пожара
«Ещё не прощаемся»: Памфилова об отставке
«Ещё не прощаемся»: Памфилова об отставке
Видео
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение