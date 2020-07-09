Москвичам рассказали, как избежать выпадения детей из окон 

Московская полиция рассказала о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить выпадения детей из окон, передают РИА Новости.

В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что с начала года в Москве произошло 20 таких случаев.

В ведомстве отметили, что такие ситуации часто происходят из-за недосмотра или большой занятости родителей. Большинство приводят к тяжелым травмам, которые сопровождаются тяжкими последствиями для здоровья, и требуют длительного лечения и восстановления.

Родителям рекомендуют не оставлять окна открытыми, не использовать москитные сетки без соответствующей защиты, не размещать мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не залез на подоконник и следить за исправностью фурнитуры.

Режим микропроветривания на металлопластиковых окнах также небезопасен — окно легко открыть даже случайным движением. В ведомстве порекомендовали не ставить ребенка на подоконник, не поощрять самостоятельного лазания туда и строго пресекать попытки таких игр.