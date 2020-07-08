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В центре Москвы появится 200-метровый небоскреб 

Мослента и ещё 7 3 часа назад
В центре Москвы появится 200-метровый небоскреб
Фото: archsovet.msk.ru
В центре Москвы появится 200-метровый небоскреб. Об этом сообщается на сайте «Архсовет Москвы».
Комплекс из двух зданий построят на Краснопресненской набережной, в них расположатся офисы Центра международной торговли (ЦМТ). На более высоком здании — башне кристаллической формы — запроектирована смотровая площадка. На нижних этажах оборудуют кафе и магазины.
Дом пониже — порядка 57 метров — будет выходить на улицу Мантулинская. Он, как и первый, предназначен под офисы.
Вокруг проекта планируется сделать качественное общественное пространство, ведущее к набережной. «Вдоль здания появится общественная и прогулочная зона, новый комплекс в том числе и благодаря этому будет органично вписан в ткань города», — рассказал автор проекта архитектор Сергей Чобан.
Ориентировочно, строительство начнется в 2021 году и завершится через 10 лет.
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Новости Москвы , Сергей Чобан , ЦМТ Москвы
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